„Hair Vision – Haarmoden Ilse Chang“ : Beim Friseur per Tablet schmökern

Salon „Hair Vision – Haarmoden Ilse Chang“ beteiligt sich am Projekt des Vereins „Coiffeurs Justes“

In ihrem Salon in Oberdollendorf hat sie alles getan, um den Friseurbesuch für jeden angenehm zu gestalten. Dauernd Frischluft in dem großen gepflegten Raum, mehr Abstand durch weniger Behandlungsplätze, das ständige Desinfizieren und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sind wichtige Aspekte für die Einhaltung der Hygienevorschriften.

Am Anfang steht der Schnitt, der nicht nur für die Frisur, sondern auch für die Gesundheit des Haares wichtig ist. „Hair Vision“ war einst einer der ersten Salons, die den „Calligraphy Cut“ einführten. Statt Schere wird mit dem Calligraphen gearbeitet. Mittlerweile wurde dieses Schneidewerkzeug noch optimiert – und auch Ilse Chang ist wieder von Anfang an zertifizierter Salon. Das patentierte Instrument hat eine leicht gekippte Klinge, die einen schrägen Schnitt von 21 Grad bewirkt. Dadurch entsteht eine sichtbare Bewegung im Haar, die es voller erscheinen lässt. „Das Haar wird nicht verletzt, fühlt sich sinnlich und weich an und ist flexibel frisier- und formbar“, nennt Ilse Chang die Vorteile dieser Methode.

Wer im Salon von Ilse Chang Haare lässt, hilft sogar Gewässern. Die Friseurmeisterin schickt sie an ihren französischen Kollegen Thierry Gras, der den Verein „Coiffeurs Justes“ gründete und ein Haar-Verwertungs-Konzept ertüftelte, um die weitere Verschmutzung der Flüsse und Meere zu verhindern. Weil Haare sehr gut Fett aufnehmen, gewann er mittlerweile 3200 Salons, vorwiegend aus Frankreich, die abgeschnittene Haare in Papierbeuteln einer zentralen Sammelstelle in der Provence zukommen lassen. In einer Blindenwerkstatt werden sie in Nylonstrümpfe gesteckt und zu Haarfiltern verarbeitet, die Sonnenmilch, Öl oder Treibstoffreste aus dem Wasser aufnehmen. 20 Tonnen schickte Thierry im Sommer nach Mauritius, wo ein Frachter Öl verloren hatte. Haarfilterketten könnten auch als Abgrenzung von Badebuchten dienen und so verhindern, dass Sonnenöle überhaupt erst ins Meer gelangen. Sind die Haarfilter mit Öl vollgesaugt, werden sie in Wäschereien gereinigt, denn bis zu acht Mal können die Filter verwendet werden, ehe sie noch als Isoliermaterial an Häusern Verwendung finden können.