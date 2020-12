Möbel Thomas : Bequem, praktisch, natürlich

Wilfried Thomas hält in seinem Möbelhaus schicke Möbel für den Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich bereit. Auch Accessoires für die Weihnachtsstube gibt es dort. Foto: Roswitha Oschmann

Möbel Thomas in Oberpleis – wo Wohnträume in Erfüllung gehen

Das Zuhause wurde in diesem Corona-Jahr ein besonders wichtiger Rückzugsort, für viele stellten Homeoffice und Homeschooling darüber hinaus neue Ansprüche an die Nutzung der eigenen vier Wände. Mit der Pandemie und ihren Herausforderungen wurde auch wieder mehr zu Hause gekocht. Exakt der passende Zeitraum, um sich einen schon immer gehegten Wohntraum zu erfüllen – die neue Küche, den bequemen Sessel oder das schicke Sofa, ein praktischer Tisch, an dem auch mal die Hausaufgaben des Nachwuchses gefertigt werden können, ein modernes Bett mit einer Supermatratze. Häufig sind es auch Kleinigkeiten, mit denen das Zuhause aufgepeppt wird – kuschelige Decken, Kissen in einer warmen Farbe jetzt zur Weihnachtszeit und viele andere Accessoires. Bei Möbel Thomas gehen Wohnträume in Erfüllung.

Hier ist Nachhaltigkeit im besten Sinne angesagt. Das Unternehmen im Gewerbegebiet an der Siegburger Straße in Oberpleis steht für das Besondere, hier wird ein außergewöhnliches und individuelles Sortiment an Möbeln offeriert, ausschließlich aus Massivholz hergestellt. Das erfährt eine traditionelle Oberflächenbehandlung, wird zum Beispiel gewachst oder geölt. Wilfried Thomas bringt seinen Kunden so die pure Natur nach Maß in hoher Qualität ins Haus. Ob der Kunde nun eine neue Küche oder Massivholz- und Polstermöbel für den Wohn- und Schlafbereich wünscht.

Das Möbelhaus ist ebenso bekannt für sein spezielles „unbeschränktes“ System für Einbauschränke, die nicht nur praktisch, sondern auch platzsparend sind. Gleittürenbau ist das Stichwort. Eine Aufgabe, mit der sich Wilfried Thomas mit besonderer Leidenschaft auseinandersetzt. Auch für den begehbaren Kleiderschrank mit Gleittürsystem in einem Raum mit Schrägen findet sich die optimale Lösung. Ein Aufmaß an Ort und Stelle ist im Service inbegriffen. Denn die intensive individuelle Beratung durch Wilfried Thomas und sein Team steht an erster Stelle und ist ganz an den Wünschen des Kunden orientiert und auf den Zuschnitt seines Zuhauses ausgerichtet.

Rouladen oder ein deftiger Schweinebraten sind die beliebtesten Klassiker der Deutschen. Bei der Küchenausstattung selbst darf es indes innovativ und futuristisch zugehen. Da besteht die Front beispielsweise aus einer zarten Blaustahlplatte, an der jeder Magnet mit Rezeptzetteln oder Einkaufslisten wunderbar haftet. Selbst Beton macht sich in den modernen Küchen breit. Und Küchenmöbel in matten Lackfarben sind ebenfalls in Mode. Möbelhaus-Besucher können diese Trends im großen Küchenstudio bei Möbel Thomas bewundern. Hier kann jeder seine individuelle Traumküche entdecken – ob die funktionale und praktische klassische Küche, die minimalistische und schnörkellose moderne Küche oder die prägnante und natürliche Chaletküche. Aber auch Liebhaber von einladenden und rustikalen Landhausküchen finden hier ihr neues Schmuckstück, in dem das Kochen doppelt so viel Spaß bereitet.

Von der Planung bis zur Montage übernimmt das Team von Möbel Thomas alle Schritte. Und wer seiner Familie eine neue Küche zum Weihnachtsfest schenken, sie aber nicht überrumpeln, sondern mit aussuchen lassen möchte, legt vielleicht stellvertretend ein Accessoire wie ein Küchenbrett samt Gutschein unter den Tannenbaum. Oder: Ein Kissen könnte die erste „Geschenk-Rate“ für den gemütlichen, dann selbst auszuwählenden Ohrensessel sein. Anderenfalls setzt das Möbelhaus Thomas alles daran, seinen Kunden bis zum Heiligen Abend das neue schicke Mobiliar möglichst noch ins Haus zu bringen, damit Weihnachten schön behaglich wird im neuen Wohn-Look. oro

