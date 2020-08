„Hair Vision – Ilse Chang Haarmoden“ : Ein Friseurbesuch mit Genuss auch in Corona-Zeiten

„Hair Vision – Ilse Chang Haarmoden“ – Pflege und der perfekte Schnitt

Trotz Corona: „Wir versuchen auch in Pandemie-Zeiten, unsere Kunden zu verwöhnen und ihnen eine kleine Auszeit zu verschaffen“, sagt Ilse Chang. In ihrem Friseursalon „Hair Vision – Ilse Chang Haarmoden“ in Oberdollendorf hat sie alles getan, um den Friseurbesuch für jeden angenehm zu gestalten. Dauernd Frischluft in dem großen gepflegten Raum, mehr Abstand durch weniger Behandlungsplätze, das ständige Desinfizieren, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sind wichtige Aspekte für die Einhaltung der Hygienevorschriften.