RSI : Fachwissen, Feingefühl und Leidenschaft

Die Rhein-Sieg Immobilien GmbH – das renommierte Maklerunternehmen im Rhein-Sieg-Kreis

Am Oelbergringweg in Ittenbach hatten im Herbst 2016 Diplom-Immobilienwirt (DIA) Harry Schulz und Diplom-Architekt Joachim Beisel in den Räumlichkeiten des RSW Rhein-Sieg Wohnbau und des renommierten Architekturbüros Beisel das Geschäft aufgenommen. 2018 rückten sie mit dem ersten Immobilienbüro an der Königswinterer Straße in Ittenbach stärker ins Blickfeld im Siebengebirge. Zwei Jahre später eröffnete das Unternehmen außerdem in der Kreisstadt einen Immobilienshop am Siegburger Markt.