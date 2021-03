Baumdienst Siebengebirge : Gefahr durch flachwurzelnde Bäume

Baumdienst Siebengebirge entlastet Bäume und minimiert Angriffsfläche

Für die Experten des Baumdienst Siebengebirge ist ein Corona-konformer Service bereits seit dem Frühjahr 2020 eine Selbstverständlichkeit. „Wenn der Kunde dies wünscht, können wir uns komplett per Telefon abstimmen“, erläutert Kevin Blackburn. „Unsere zertifizierten Bauminspektoren untersuchen den Baum vor Ort und per Telefon besprechen wir dann auch das Ergebnis.“

Wie wichtig die regelmäßige Kontrolle ist, das haben Baumbesitzer erst am letzten Wochenende wieder erfahren müssen. Gleich mehrfach mussten die Teams des Baumdienst Siebengebirge zu Notdiensten und Gefahrfällungen ausrücken. Durch den intensiven Regen an den Tagen zuvor war der Boden vielerorts aufgeweicht. Wenn dann noch heftige Stürmen an den Bäumen zerren, sind flachwurzelnde Bäume wie Fichten, Kiefern, Weiden und Erlen in ihrer Standfestigkeit besonders gefährdet.