Siebengebirgsmuseum : Landschaft – Geschichte – Rheinromantik

Das Siebengebirgsmuseum der Stadt Königswinter

Als Künstler vor mehr als 200 Jahren das Siebengebirge entdecken, faszinierte sie vor allem die oft raue, vom jahrhundertelangen Weinbau und Steinabbau geprägte Landschaft mit schroffen Felsabhängen, malerischen Burgruinen und sagenumwobenen Orten. Mit ihren romantischen Bildern, Liedern und Gedichten lockte diese Landschaft bald viele Touristen an. Neben einfachen Pensionen entstanden noble Hotels und prächtige Rheinpromaden. Aus alten Gutshöfen wurden beliebte Gaststätten. Auf dem Rhein verkehrten bald schon kräftig qualmende Dampfschiffe, kleinere Ausflugsboote und später moderne Fähren. Auch an Land schritt die Technisierung voran: Auf den Drachenfels gelangte man nicht mehr nur zu Fuß, sondern mit einer spektakulären Zahnradbahn. Der Esel war nicht mehr nur Lasttier, er avancierte zum beliebten Reittier, auf dem sich Touristen von den zahlreichen Schnellfotografen ablichten ließen. Souvenirhändler verkauften in ihren Läden unzählige Erinnerungsstücke und Musikanten unterhielten die Vergnügung suchende Klientel auf ihren Ausflügen.