Autohaus Moll : Mehr als 50 Jahre Leidenschaft rund ums Auto

Die junge Generation steht in Corona-Zeiten wieder mehr auf Automobilität: Schick – Lena interessiert sich für einen schnuckeligen Italiener aus dem Autohaus Moll.

Im Autohaus Moll: Spezielles Verfahren für saubere Atemluft im Wagen

Mit der Corona-Pandemie entdeckten gerade auch die Jüngeren die Liebe zum Auto. Hygienisch sicherer und flexibel nutzbar – diese Attribute gelten für den eigenen Wagen, der etwa die Anfahrt zum Arbeitsplatz erlaubt, ohne in überfüllten Bussen und Bahnen sitzen zu müssen. Im Autohaus Moll gibt es nicht nur das schicke neue Auto, sondern auch die Möglichkeit, jedes Auto nach einem modernen, zertifizierten Verfahren von Viren, Bakterien und Keimen zu befreien. Bei einer großen Klimareinigung finden der Pollenfilterwechsel sowie eine Ozon-, UV- und Filterbehandlung statt. Für saubere Atemluft im Auto! Das ist Udo Moll im Sinne seiner Kunden gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig.

Seit mehr als 50 Jahren dreht sich in dem Traditionsunternehmen alles rund ums Auto. Mit einer Kupferschmiede hatte alles angefangen. 1898, ein Jahr bevor die italienische Automobilfabrik Turin aus der Taufe gehoben wurde, gründete Michael Moll in Thomasberg/Heisterbacherrott seinen Betrieb. Im Laufe der Zeit wurde das Geschäft um Installationsarbeiten und den Verkauf von Haushaltswaren erweitert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Entwicklung im PS-Tempo weiter. Die Firma verlegte sich zunächst auf zwei Räder. Michael Molls Sohn Johannes saß mittlerweile am Steuer des Unternehmens, das nun Motorräder verkaufte und reparierte. Ab Mitte der fünfziger Jahre betrieben die Molls zudem eine Tankstelle. So hatte auch Sohn Lothar von Beginn an „Benzin im Blut“. Er eröffnete 1968 das Autohaus Moll als Vertragshändler von Fiat. Seine Leidenschaft für Autos reichte aber weit über das berufliche Interesse hinaus. Lothar Moll fuhr Tourenwagenrennen und zeigte fortan seinen Kunden, was der flotte Italiener aus Turin draufhat. Mehr als 200 Siege holte Moll in 50 Jahren bei Rundstreckenrennen in ganz Europa.