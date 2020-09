STEINHAUER Holzhaus GmbH : Stärke und Kontinuität im Holzhausbau

STEINHAUER Holzhaus GmbH zeigt in der Ausstellung in Kircheib eine Vielfalt an Produkten

Seit 1976 beweist das Familienunternehmen der Fa. STEINHAUER Holzhaus GmbH immer wieder seine Stärke und Kontinuität im Holzhausbau. Die aufwändig gestaltete Ausstellung an der Bundesstraße 8 in 57635 Kircheib besticht durch eine Vielfalt an Produkten eingebettet in wunderschön begrünte Plätze an Teichen und Natursteinwegen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, ob preiswerte Gerätehäuschen in Holz oder auch Metall, Gartenhäuser in verschiedenen Holzstärken in traditioneller Blockbauweise oder nach moderner Art. Es gibt sogar Gartenhäuser mit Außenfassaden, die man nie mehr streichen braucht. Die Gartenhäuser sind fast alle eingerichtet, so dass sich der Kunde sehr gut vorstellen kann, was denn alles in sein eigenes Häuschen so passen wird.

Selbstverständlich sind auch Carports, Unterstellplätze für des Deutschen liebstes „Kind“, nämlich sein Auto, ausgestellt – entweder in einfacher preiswerter kesseldruckimprägnierter Variante zum Beispiel schon ab 310 Euro oder in Douglasie schon ab 420 Euro. Aber es gibt die Einzel- und Doppelcarports nicht nur in Holz, sondern auch in Aluminium in verschiedenen Farbtönen. Ebenso gibt es Terrassenüberdachungen und Wintergärten in Holz oder Aluminium, die auch vor Ort an die baulichen Gegebenheiten angepaßt werden können.

Für Ferienhaus-Liebhaber gibt es auch was für jeden Geschmack, in allen gewünschten, baugenehmigungsfähigen Größen. Ein sehr schönes 40-Quadratmeter-Ferienhaus mit einer Schlafempore, zwei Schlafzimmern und einer Küche ist auch bei STEINHAUER komplett eingerichtet zu sehen.

Die Ferienhäuser können mit Komplett-Dämmung ausgestattet werden und sind dann auch im Winter dauerbewohnbar.

Das gilt ebenfalls für die angebotenen Wohn-Blockhäuser, die zunächst als Ausbauhaus angeboten werden, das heißt mit Dacheindeckung, Fußboden, Fenster und Türen. Hier hat der Bauherr auch selbst die Möglichkeit, „mitzubauen“, das heißt er kann die Dämmungen und Wandverkleidungen oder Fliesen in Eigenleistung erbringen. Zur Wand-Dämmung greift die Fa. STEINHAUER auf baubiologische Hanffaserplatten zurück, das Dach wird mit einer sogenannten Aufdachdämmung versehen, dadurch gibt es keine Kondenswasserprobleme im Innenbereich und die Dachbalken bleiben innen sichtbar.

Auf Wunsch wird das Ausbauhaus aber auch von der Fa. STEINHAUER im Umkreis von circa 50 Kilometern schlüsselfertig montiert. Bei weiteren Entfernungen werden örtliche Handwerker hinzugezogen.

Verschiedene Wohn-Blockhäuser sind in der Ausstellung nach vorheriger Terminvereinbarung zu besichtigen, dies ist auch am Wochenende möglich.

STEINHAUER Holzhaus GmbH

Hauptstr. 15-19

57635 Kircheib

an der B 8

Telefon.: 02683/97820