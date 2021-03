Steinhauer Holzhaus : Urlaub im eigenen Garten

Bei der Steinhauer Holzhaus GmbH gibt es viele Modelle

Wer sich nach der Geborgenheit des eigenen Domizils sehnt und trotzdem einen Tapetenwechsel wünscht, liegt mit einem Gartenhäuschen genau richtig. Den Nachmittagskaffee in der Sonne genießen, den Tag am Abend auf der Terrasse bei einem Glas Wein beschließen: Das ist so wie Urlaub in Italien… Bei der Steinhauer Holzhaus GmbH in Kircheib, direkt an der Bundesstraße 8, gibt es eine reiche Auswahl von Freizeit- und Gartenhaus-Modellen unterschiedlicher Größen und Architektur. Und: Die Ferienhäuser können mit Komplett-Dämmung ausgestattet werden, so dass sie auch im Winter auf Dauer bewohnbar sind.