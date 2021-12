Andreas Geschier : Auf Löwenfüßen

Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier geben Landhaussesseln typische Optik und Komfort zurück

So schön das Holzgestell war, so auffällig war auch, dass speziell Polster und Bezüge der beiden Modelle optisch und komfortmäßig ihre Sternstunden überschritten hatten, als ihr Besitzer sie zur Begutachtung in die Fachfirma von Andreas Geschier am Ortseingang von Ahrweiler brachte. Die beiden unterschiedlichen blauen Bezugsstoffe waren verbraucht, die Sitzkissen schief und abgewetzt, die Armlehnen durchgescheuert. Und an den Kanten drückte das Polstermaterial durch.