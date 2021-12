Dagernova : „Dankbahr“ – viel mehr als nur ein Gefühl

Zum Jahresende hin bringt die Dagernova Ahr Weinmanufaktur eine ganz besondere Edition in die Flasche

Natürlich läuft bei uns im Tal noch lange nicht alles rund und die Ängste in den Köpfen der Menschen sind immer noch da. Trotzdem oder genau deshalb denken wir, dass wir mit diesem Wein eines der Grundgefühle, die derzeit im Ahrtal vorherrschen, klar beschreiben – die Dankbahrkeit“, so Vorstandsvorsitzender Dominik Hübinger. Seit der Flutkatastrophe hat das Ahrtal eine enorme Hilfsbereitschaft aus ganz Deutschland erfahren dürfen, worüber die Menschen im Tal unglaublich glücklich und vor allem dankbar sind und weil dieses Thema so groß und wichtig ist, hat die Dagernova Ahr Weinmanufaktur diesem Aspekt eine Sonderedition gewidmet.

Die „Dankbahr-Edition“ gibt es zum Preis von 7,50 Euro in den Vinotheken in Dernau, Bad Neuenahr und Montabaur oder auch im Onlineshop (www.dagernova.de/ahrwein-shop). Bestellungen sind auch telefonisch unter 02641/94720 oder per Mail an info@dagernova.de möglich.