Dagernova Ahr Weinmanufaktur : Ein ganz großes Dankeschön

Die Dagernova Ahr Weinmanufaktur sendet herzliche Wei(h)nachtsgrüße!

Das Ahrtal blickt auf ein nervenaufreibendes und turbulentes Jahr zurück. Sechs Monate liegen hinter uns, die enorm an den Nerven gezerrt und viel Kraft gekostet haben. Doch so schwer die vergangene Zeit auch war, blickt das Ahrtal ebenso auf viele positive Momente zurück, die dafür umso schwerer wiegen.

An das Ende des Jahres 2021 gehört ein ganz großes Dankeschön, das wir Ihnen, liebe Freunde, Genossen, Kunden, Sympathisanten und Unterstützer, aussprechen möchten. Wir danken nicht nur für die Unterstützung in der Flut – die SolidAHRität – sondern auch für Ihre Treue unserer Genossenschaft gegenüber. Mit jeder verkauften Flasche Wein unseres Hauses konnten wir nicht nur Ihren Gaumen verwöhnen. Nein, auch Sie haben dadurch mitgeholfen den Bestand der Dagernova Ahr Weinmanufaktur zu sichern.

Wir sind stolz, auch im neuen Jahr weiterhin an den gewohnten Standorten und auch sogar mit unserer neuen Vinothek in Montabaur für Sie da sein zu können. Auch an Heiligabend und an Silvester sind unsere Vinotheken für Sie geöffnet. Nähere Infos zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.dagernova.de oder telefonisch unter 0264 94720.