Juwelier Rubin : Juwelier Rubin zieht vorerst in die Pop-up-Mall

Inhaber Emanuel Dayan vom Juwelier Rubin bietet seine Produkte und Dienstleistungen vorübergehend in der Pop-up-Mall auf dem Parkplatz City-Ost in Bad Neuenahr an. Foto: Volker Jost

Das Angebot an Schmuckstücken, Uhren und Dienstleistungen ist gleich geblieben

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Etwa 1,70 Meter hoch stand das Wasser im Ladenlokal des Schmuckfachgeschäftes „Juwelier Rubin“ in der Poststraße 19 in Bad Neuenahr, in der Filiale in der Telegrafenstraße mit 3,10 Meter sogar fast doppelt so hoch. Dabei war die Filiale noch nicht einmal eröffnet, denn die offizielle Einweihung war erst für den 19. Juli geplant – doch die Starkregenkatastrophe vom 14. Juli machte alle Pläne zunichte. Inhaber Emanuel Dayan lässt sich davon jedoch nicht aus der Bahn werfen und plant für das kommende Jahr nach umfangreichen Renovierungsarbeiten eine Wiedereröffnung um die Weihnachtszeit. In der Zwischenzeit bietet er seine Dienstleistungen und Schmuckstücke vorübergehend in der Pop-up-Mall auf dem Parkplatz City-Ost in Bad Neuenahr an und trägt so dazu bei, die Stadt wieder bunt zu machen.

Obwohl der Übergangs-Standort deutlich kleiner ist als das eigentliche Ladenlokal, ist das Angebot an Schmuckstücken, Uhren und Dienstleistungen doch gleichgeblieben. Die eigene Werkstatt ist derzeit zwar hochwasserbedingt außer Betrieb, dennoch können sämtliche Reparaturen und Umarbeitung schnell und preisgünstig in einer befreundeten Goldschmiedewerkstatt in Gießen verwirklicht werden, mit der Emanuel Dayan schon länger zusammenarbeitet. Vor zehn Jahren hat er das Juweliergeschäft übernommen, das zuvor schon vier Jahrzehnte lang existierte und sich in dieser Zeit einen treuen Kundenstamm aufgebaut hat.

Besonders stolz ist Dayan auf sein Trauring-Studio, in dem er mehr als 5000 verschiedene Trauringmodelle zur Auswahl hat, die ganz nach Wunsch der Brautleute konfiguriert und graviert werden können. Selbstverständlich gibt es auch jede Menge andere edle Schmuckstücke, vom Brillantring und Armband über den Halsschmuck und die Brosche bis zum Ohrring und Diadem. Egal ob in Silber, Gold oder als Brillantschmuck – Schönes und Geschmackvolles in allen Preislagen, das sich besonders gut auf dem Gabentisch unterm Weihnachtsbaum macht.

Uhren aller Art sind ebenfalls im Angebot, sie werden im Falle des Falles auch von einem Uhrmachermeister fachgerecht repariert oder mit einem neuen Armband ausgestattet. Bei „Juwelier Rubin“ gibt es eine große Auswahl an Uhrenarmbändern in zahlreichen Farben und Materialien, passend zu jedem Outfit, und ein Batteriewechsel ist in wenigen Minuten erledigt.

Darüber hinaus ist der An- und Verkauf von Gold, Silber und Edelmetall ein wichtiges Standbein des Juwelier-Fachgeschäfts. „Die Kunden können gern bei uns vorbeischauen und sich ausführlich und kompetent beraten lassen“, verspricht Dayan. Zudem ist er anerkannter Spezialist für den Ankauf von Markenuhren wie Rolex, die Wertermittlung ist in jedem Fall kostenlos. Eine Wertermittlung wird direkt vorgenommen und ist für den Kunden unverbindlich. Wenn das Angebot zusagt, wird der ermittelte Betrag sofort in bar ausgezahlt.

Geöffnet hat Juwelier Rubin am Übergangs-Standort in der Pop-up-Mall auf dem Parkplatz City-Ost in Bad Neuenahr von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 17 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Geschäft geschlossen. jov

Juwelier Rubin

Unsere Partner









zurück

weiter

Inhaber Emanuel Dayan

derzeit in der Pop-up-Mall

auf dem Parkplatz City-Ost

53474 Bad Neuenahr

Telefon 02641/906 50 72

oder 0176/751 421 45