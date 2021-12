Hotel-Restaurant Ruland : Wiederaufbau für die nächste Generation

Arbeiten im Hotel-Restaurant Ruland laufen. Pläne für Wellness-Oase bestanden schon vor der Flut

Drei Worte prangen als Versprechen für Ortsansässige und Auswärtige auf dem weinroten Banner vor dem in Sandfarben getünchten Komplex an der Altenahrer Brückenstraße: „Wir machen weiter!“ Im Hotel-Restaurant Ruland, das sich seit 1870 im Besitz der Familie Carnott befindet, werden wieder Gäste am Kamin sitzen, das Feuer knistern hören, dessen wohlige Wärme spüren und Ahrtaler Fischsuppe, feines Kalbsfilet, gegrillten Lachs oder einen ordentlichen Sauerbraten genießen. Auch wenn noch an einigen Wänden der Putz fehlt, der Estrich trocknet und der Chef – wie so viele im Ahrtal – aktuell mit Materialknappheit kämpft und für seine Heimat hofft, dass beizeiten genug Handwerker da sein werden, um alles wieder „schöner als zuvor“ aufzubauen, wie die Politiker versprochen haben.