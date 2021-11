Dagernova : Winterzauber mit Glühwein-Variationen

Dagernova bietet Probierpaket zum Aktionspreis an

Egal, ob Sie sich für die Klassiker, den roten oder weißen Glühwein entscheiden oder ob Sie die Dagernova „heiße Rosa“, ein rosé farbiges winterliches Heißgetränk, kosten möchten… unser Glühwein-Sortiment ist der perfekte Begleiter für die Abende in der kühleren Jahreszeit. Dieses Mal haben wir außerdem auch eine Alternative für all diejenige, die keinen Alkohol trinken möchten. Mit unserem alkoholfreiem Glühpunsch kommt so auch bei Ihnen die winterliche Stimmung auf.

Im November haben wir diese Produkte für Sie in einem Probierpaket zusammengestellt, dass Sie zum Aktionspreis von 29,40 € bei uns in den Vinotheken in Dernau und Bad Neuenahr sowie in unserem Onlineshop (www.dagernova.de/ahrwein-shop) erwerben können. Enthalten sind je zwei Flaschen roter und weißer Glühwein, eine Flasche „heiße Rosa“ sowie eine Flasche Glühpunsch – alkoholfrei. Zögern Sie also nicht lange, lassen Sie sich von den winterlichen Spezialitäten der Dagernova verzaubern und finden Sie Ihren Favoriten aus unserem Glühweinsortiment.