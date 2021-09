Optik Firmenich : 250 000 einzigartige Augenblicke – jeden Tag

Jedes Auge ist einzigartig: wie mit dem DNEye® Scanner das individuelle Auge bei Optik Firmenich in Rheinbach vermessen wird, zeigt dieses Bild.

Schärfste Sicht durch biometrische Gleitsichtgläser von Optik Firmenich

Unsere Augen bewegen sich bis zu 250 000 Mal am Tag. „Das sind eine Viertelmillion einzigartiger Augenblicke, die schärfste Sicht bieten sollten“, sagt Beatrice Firmenich, Augenoptikermeisterin und Bachelor of Science Optometrie. Seit Mai 2019 führt sie in vierter Familiengeneration den 1897 gegründeten Meisterbetrieb Optik Firmenich in Rheinbach. Sie weiß, was für schärfste Sicht zwingend erforderlich ist: „Voraussetzung für scharfes Sehen bei jedem Blick und in allen Winkeln ist die Passgenauigkeit einer Gleitsichtbrille.“

Eine Gleitsichtbrille besteht aus Brillenglas, das das Sehen stufenlos in allen Sehdistanzen unterstützt. Es ist für Brillenträger geeignet, die zusätzlich zu ihrer Fehlsichtigkeit eine altersbedingte Sehschwäche in der Nähe entwickeln – was häufig ab dem 45. Lebensjahr vorkommt. Biometrische Gleitsichtgläser ermöglichen schärfstes Sehen in allen Entfernungen und bei allen Lichtbedingungen. „Grundlage dafür ist eine individuelle Vermessung der Augen, die wir mit Hilfe modernster Technologie, des sogenannten DNEye® Scanners von Rodenstock, durchführen“, erläutert Augenoptikermeisterin Firmenich.

Kontakt Optik Firmenich Weiherstr. 2-6 Rheinbach Tel. 02226/49 41 info@optik-firmenich.de www.optik-firmenich.de Öffnungszeiten: zurzeit wegen der Corona-Pandemie nur nach Terminvereinbarung und den gültigen Regeln.

