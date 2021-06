Bettenstudio Arentz : Das Bettenstudio Arentz präsentiert sich in neuen barrierefreien Geschäftsräumen – gleich nebenan

Kompetente Beratung ist für den Kauf eines guten Bettes und einer perfekten Matratze unerlässlich

Das neue Bettenstudio Arentz hat seine Pforten geöffnet: im Ladenlokal direkt neben dem bisherigen langjährigen Standort präsentiert Inhaber Winfried Arentz sein Fachstudio im neuen Ambiente. Das besondere Plus: die neuen Geschäftsräume sind ebenerdig und barrierefrei. Zudem ermöglichen die großzügigen bodentiefen Schaufenster einen ersten unverbindlichen Blick in das Bettenstudio, sodass Kunden auch am Abend oder am Wochenende „einfach mal reinschauen“ können.