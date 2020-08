HMN Herrenmoden mit Nelles : Der Herren-Anzug besteht die Vielseitigkeitsprüfung

HMN Herrenmoden mit Nelles – die Fachleute beraten kompetent in Sachen Herrenmoden

In der Mode erfährt der Anzug für den Mann in dieser Saison seine Vielseitigkeitsprüfung. Bis dato lediglich als „Berufs- oder Anlass-Anzug“ gesehen, übernimmt er in der heutigen Zeit eine weitaus vielseitigere Rolle. Das Herrenmoden-Fachteam von HMN-Herrenmoden mit Nelles bringt es mit einem Begriff aus dem Reitsport auf den Punkt: Der Anzug hat heute die Vielseitigkeitsprüfung mit Bravour bestanden.

Denn: Die modernen Anzüge sind schlanker geschnitten sowohl in der Schulter als auch in der Taille, im Bein und im Gesäß. Die Schultern der Anzüge hängen nicht mehr, die Hose sitzt im Gesäß genau da, wo sie hingehört, die Beine flattern nicht mehr, weder im Schenkel noch an der Wade. „Kurz gesagt: alles sitzt perfekt. Und das nicht nur in kleinen, sondern auch in großen Größen, besonders schlanken Größen sowie in deutlich untersetzten Größen“, stellen Anja Freiberger, Paul Nelles und Elke Weber fest. „Alles sitzt in der natürlichen Relation.“