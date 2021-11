Tapella : Der Spezialist für individuelle Hör- und Sehlösungen

Tapella Hören + Sehen in Rheinbach

Unabhängig von der Ursache einer Hörminderung gilt es, auf Anzeichen einer Hörminderung zu achten. Nur noch die Hälfte zu verstehen oder sich nicht mehr vernünftig an Gesprächen beteiligen zu können, wird auf Dauer zu einer hohen psychischen Belastung. Die Hörakustik-Experten des Fachgeschäfts Tapella Hörakustik testen Ihr Gehör kostenlos und unverbindlich. Sie beraten ausführlich zu allen Fragen rund um das Thema Hören und erstellen Ihr individuelles Anforderungsprofil. Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Tapella stellt Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten an Hörsystemen vor und wählt das passende Gerät anhand Ihrer individuellen Bedürfnisse und des Designempfindens gemeinsam mit Ihnen aus. Mit der neuesten Chip-Generation und dank der automatischen Erkennung von Hörsituationen und einer aktiven Akustik-Bewegungssensorik bieten aktuelle Hörsysteme noch mehr Komfort. Bluetooth-Anbindung und Streamen von Telefonaten, Musik und TV direkt auf die Hörgeräte runden die Funktionsvielfalt ab. Ganz im Trend liegen im Sinne von Ressourcenschonung Hörsysteme, die vollständig mit Akku betrieben werden und mit ihrer ausgeklügelten Technologie Spitzenlaufzeiten bis zu 20 Stunden pro Tag erreichen können. Und nicht zuletzt: Hörsysteme sind heute so klein, dass sie fast unsichtbar im Ohr sitzen. Wer sie aber als stylisches Accessoire gut sichtbar tragen möchte, findet auch dafür das passende Gerät.

Im Ärztehaus Rheinbach – und auch in den Filialen Bad Münstereifel und Kall – stehen die Fachleute des Tapella Augenoptik-Meisterbetriebs den Kunden mit innovativer Technik von Zeiss, Kompetenz und Erfahrung zur Verfügung. Mit modernster Technologie werden Ihre Augen bis ins kleinste Detail vermessen – für perfekte Brillengläser und exzellenten Durchblick. Neben einer großen Auswahl verschiedener Markenfassungen bietet Tapella als besondere Dienstleistung einen Ein-Stunden-Service – so können vorrätige Ein-Stärken-Gläser direkt im Hause selbst geschliffen und in Ihre Wunschbrille eingesetzt werden. Spezialisiert ist Tapella Augenoptik auch auf erstklassige Gleitsichtgläser für bestes Sehen mit zahlreichen Veredelungsoptionen wie die Zeiss i.Scription Technologie, selbsttönende Gläser und vieles mehr.

Tapella Hören + Sehen in Rheinbach, Keramikerstr. 61, Tel. Hörstudio: 0 22 26/898 95 95, Tel. Augenoptik: 0 22 26/15 75 720; Optik & Hörakustik Alex Schlierf by Tapella in Bad Münstereifel, zurzeit am Übergangsstandort Trierer Str. 20/Parkplatz Aldi, Tel. 02253/922 90; Augenoptik Kohl by Tapella in Kall, Rewe Center Bahnhofstr. 31, Tel. 02441/18 40; Tapella Hörgeräte auch in Meckenheim Neuer Markt 23, Bonn-Kessenich, Hausdorffstr. 183, und Bad Honnef, Hauptstr. 74, Tel. 02224/97 69 727.

www.hoeren-sehen.com