Hochzeitsmesse : Für den schönsten Tag im Leben

8. Hochzeitsmesse im Rheinbacher Waldhotel am 15. und 16. Januar jeweils von 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei

Mit der Hochzeit beginnt für Paare das gemeinsame Leben. Dieser besondere Tag soll natürlich zu einem der schönsten Tage in ihrem Leben werden – gekrönt von einem unvergesslichen Fest mit Familien und Freunden. Da kann und will ein Paar nichts dem Zufall überlassen. Vieles will bedacht und gut geplant sein, damit der Start in den gemeinsamen Lebensweg zu einem besonderen Erlebnis wird: die Wahl von Trauringen, Kleidung und Frisur für Braut, Bräutigam und Gäste, Hochzeitsgefährt und passende Location für das Fest ebenso wie Dekoration, Musik und Unterhaltung, Hochzeitstorte, Catering und Fotografen.

Gut, wenn dem Brautpaar dann für all dies die richtigen Partner zur Seite stehen: kompetente und erfahrene Anbieter rund um den „schönsten Tag im Leben“, und das gleich in der Nähe. Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Januar, bietet die achte Rheinbacher Hochzeitsmesse im stilvollen Ambiente des Waldhotels angehenden Brautpaaren, Brauteltern und Freunden umfassende Informationen aus erster Hand. Jeweils von 11 bis 17 Uhr stehen die verschiedenen lokalen Anbieter und Ansprechpartner mit ihrer Kompetenz und Erfahrung direkt an einem Ort zur Verfügung. Als „Messe der kurzen Wege“ ist die Hochzeitsmesse im Waldhotel fest etabliert. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Wichtiges Element ist die Hochzeitskleidung für Braut und Bräutigam ebenso wie für ihre Gäste. Die große Bandbreite von Brautkleidern und stilsichere Festkleidung für den Bräutigam ebenso wie für die gesamte Hochzeitsgesellschaft gehören zu den Kernangeboten der Aussteller vor Ort. Die große Vielfalt der Trauringe als Symbol von Liebe, Zusammengehörigkeit und Treue halten die Juweliere bei der Rheinbacher Hochzeitsmesse bereit. Kosmetik von Visagisten, festliche und stilvolle Dekorationen, sei es in Form von Festfloristik, Ballons oder individueller Kerzenkunst, gehören selbstverständlich ebenfalls zum Spektrum der Anbieter. Nicht zuletzt natürlich die professionellen Fotografen, die mit Kreativität bleibende Erinnerungen an den besonderen Tag schaffen.