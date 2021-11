Pro Corpus : Ganzheitliche Behandlung unter einem Dach

Neu in Rheinbach: Pro Corpus – Zentrum für Gesundheit – Praxis für Physiotherapie und Logopädie

Pro Corpus – Für den Körper – ist der treffende Name des neuen Gesundheitszentrums in Rheinbach am Kreisel vis-à-vis des Ärztezentrums in der Marie-Curie-Straße 2. In den Licht durchfluteten Räumlichkeiten des modernen Gebäudes steht die Gesundheit der Patienten und Klienten im Mittelpunkt. Auf circa 600 Quadratmetern bietet Pro Corpus unter einem Dach Physiotherapie und Logopädie sowie Krankengymnastik am Gerät mit ärztlicher Verordnung, medizinische Fitness und medizinische Wellness.