Foto Eich – Fotofachgeschäft und Fotostudio : Geschenkartikel und Bilder mit hoher Brillanz

Ein Bild ist weit nützlicher als tausend Worte. – Diese chinesische Weisheit setzen die Fachleute von Foto Eich Tag für Tag im gleichnamigen Fotostudio und Fotofachgeschäft vor dem Dreeser Tor um.

Sogar essbare Fotos als Hingucker für Kuchen umfasst das Angebot. Sehr persönlich und stilvoll sind in Glas gelaserte Fotos, wahlweise auch dreidimensional als Kubus mit effektvoller Beleuchtung. Neben dem Bedrucken von Textilien jeder Art bietet das Fotofachgeschäft ebenso das Besticken an. Egal ob Logos oder einfach nur Text.

Als ortsansässiges Unternehmen hat bei Foto Eich die Heimatverbundenheit einen hohen Stellenwert. Was lag da näher als die Zusammenarbeit mit dem bekannten Rheinbacher Natur- und Heimatfotografen Heinrich Pützler für eine besondere Aktion: 40 Heimat-Fotomotive aus Rheinbach auf Leinwand in fast jeder Größe erhältlich. Von jedem verkauften Pützler-Bild geht eine Spende an die Bürgerstiftung „Wir für Rheinbach“. Selbstverständlich können auch Kunden ihre eigenen Bilder auf Leinwand drucken lassen in jeglicher Größe. Auch als eine schöne Geschenkidee. sax