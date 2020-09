Bettenstudio Arentz : Herbsturlaub zu Hause – mit hygienischen Betten vom Bettenstudio Arentz

Danke für die Unterstützung!

Abschließend wendet sich Winfried Arentz, der Inhaber des Bettenstudios direkt an seine Kunden:

„Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie uns in dieser schwierigen Zeit durch Ihre Einkäufe unterstützt haben. Wir versichern Ihnen, dass wir auch in Zukunft in der gewohnten Art und Weise für Sie da sein werden, angefangen von der Beratung in unserem Geschäft bis hin zu der Auslieferung zu Ihnen nach Hause.“

⇥Winfried Arentz und Team