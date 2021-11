Gewerbeverein : Lebendiger Adventskalender

Vom 1. bis 24. Dezember öffnen sich die „Türchen“

Will man Zeiten der Krise gute Seiten abgewinnen, dann gehören diese sicherlich dazu: Neue kreative Ideen entstehen. Eine davon realisieren die Akteure des Rheinbacher Gewerbevereins in der Adventszeit: den ersten Lebendigen Adventskalender in der Kernstadt. Denn wenn auch in diesem Jahr aufgrund der Pandemie der beliebte Weihnachtsmarkt wieder ausfallen muss, sollen die Mitbürger und Kunden dennoch nicht auf vorweihnachtliche Atmosphäre und Begegnung verzichten müssen.