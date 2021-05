HMN Herrenmoden mit Nelles : Mode und Politik – ein Bogen

Mode ist Wandel – Immer wieder neue Herausforderungen. Ein Gastbeitrag von Anja Freiberger und Paul Nelles, HMN Herrenmoden mit Nelles in Rheinbach

Mode für den Herren – das bieten wir! Mehrmals im Jahr immer wieder neu in unserem Marken- und besonderen Größenspektrum.

HMN – Herrenmoden mit Nelles – führt das gesamte Spektrum, von Mode für die Jugend einschließlich T-Shirts und schmalen Hosen bis hin zu Mode für den Senior, in der Bandbreite der Größen von XS Super Slim bis zu 5XL für King-Size-Männer. HMN bietet Mode für den Alltag und den Beruf sowie für besondere festliche Gelegenheiten, ergänzend dazu passende Accessoires wie Gürtel und Schals. Alles stets mit dem bekannten Schick und dem gewissen Extra.

Durchaus Ähnlichkeiten sehen wir in den letzten 14 Monaten auch mit der Corona-Pandemie und ihrer Bewältigung seitens Politik, Wissenschaft, Forschern, Epidemiologen und Pharmaunternehmen.

Weder in Sachen Pandemie noch in Sachen Mode kann ein Mensch etwas präzise voraussagen. Was wir Menschen, die sich damit beschäftigen, versuchen können, ist einen gangbaren Weg zum Wohle der Menschen zu finden.