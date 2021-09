Schuhmacher Ralf Rang : Nachhaltigkeit fängt beim Schuhmacher an

Nachhaltigkeit fängt beim Schuhmacher an

Schuhmachermeister Ralf Rang ist seit 30 Jahren zuständig für Lieblingsschuhe

Zum Jahresbeginn 2021 ist Schuhmachermeister Ralf Rang mit seiner Werkstatt nach fast 30 Jahren vom Dreeser Tor in die neuen Geschäftsräume an der Hauptstraße umgezogen. „Eine sehr gute Entscheidung“, stellt er fest. „Denn der große Vorteil für meine Kunden ist der ebenerdige Zugang. Das ist besonders für ältere oder gehbehinderte Menschen mit Rollatoren wichtig, aber auch für Familien mit Kinderwagen.“ Gleichzeitig haben die neuen Räume auch Vorteile für seine Arbeit, denn während der vordere Bereich dem Kunden­empfang und der Beratung dient, bietet der zweite abgetrennte Raum Platz für die Werkstatt. „Dadurch gibt es im Kundenbereich nicht mehr Staub und Lärm durch die Maschinen“, zeigt sich der Schuhmachermeister zufrieden.

Seit 30 Jahren ist er „zuständig für Lieblingsschuhe“. Dabei hat er seit der Corona-Pandemie eine Veränderung bei seinen Kunden festgestellt: „Die Menschen wandern viel mehr, gehen spazieren oder zum Sport im Freien“, sagt Rang. „Sie kommen deshalb viel häufiger mit ihren Outdoor-Schuhen, Wanderschuhen oder Walking-Schuhen, um sie reparieren zu lassen.“ Abgelaufene Sohlen oder offene Nähte an Sportschuhen repariert der Schuhmachermeister ebenso kompetent wie elegante Schuhe zum eleganten Outfit oder Reitstiefel und Reitzubehör wie Trensen oder anderes Zubehör, auf das kein fester Druck ausgeübt wird. Zunehmend wichtig ist für die Kunden dabei auch der Nachhaltigkeitsaspekt. „Nachhaltigkeit fängt beim Schuhmacher an“, weiß Meister Rang. „Reparieren statt wegwerfen ist ein ganz aktuelles Thema. Und da kann oft festgestellt werden, dass die Reparatur günstiger ist als der Neukauf.“

Was Rang für seine Kunden besonders wichtig ist: Als Schuhmachermeister kennt er sich nicht nur aus mit dem rein Handwerklichen und dem Aufbau eines Schuhs. Er verfügt auch über die notwendigen Kenntnisse vom Aufbau des menschlichen Fußes und eines Teilbereichs der Orthopädie. Mit diesem Fachwissen repariert er Schuhe so, dass die Kunden sich in ihren Schuhen weiter wohlfühlen, ohne Probleme im Bewegungsapparat zu bekommen.