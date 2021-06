Foto Eich : Professionelle Fotos für jeden Anlass

Marcel Eich wird gemeinsam mit Jennifer Schmitz Foto Eich als alteingesessener lokaler Dienstleister in eine neue Ära führen. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Foto Eich – Fotofachgeschäft und Fotostudio

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Firmengründer Alfred Eich übergibt das operative Geschäft an seinen Sohn Marcel Eich, der seit sechs Jahren im Betrieb mitarbeitet. Nach über 35 Jahren in Rheinbach macht das etablierte Fotostudio und Fotofachgeschäft damit einen innovativen Schritt in die Zukunft. Inhaber Alfred Eich bleibt im Hintergrund aktiv und ist auch für seine alten Kunden noch Ansprechpartner.

Marcel Eich hat ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen noch besser werden - Kundenzufriedenheit ist Programm!“. Gemeinsam mit Jennifer Schmitz, Angestellte für Mediengestaltung, wird er Foto Eich als alteingesessenen lokalen Dienstleister in eine neue Ära führen. Mit fortschrittlichen Ideen wird sich das Unternehmen auch gegenüber Online-Anbietern zu behaupten wissen. Besonders am Her-zen liegt Marcel Eich die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von örtlichen Vereinen, insbe-sondere jenen, die sich der Jugendarbeit verschrieben haben und - in der Tradition von Vater Alfred - natürlich auch den Karnevalsvereinen.

Professionelle Aufnahmen

„Wir bleiben selbstverständlich das klassische Fotofachgeschäft und das klassische Fotostudio, werden aber auch mehr richtungsweisende Dienstleistungen und mehr Produktauswahl anbieten“, sagt Marcel Eich. „In unserem hauseigenen Studio machen wir Fotos vielfältiger Art – von Familien-Shootings und Firmenportraits bis hin zur Akt-Fotografie, vom biometrischen Foto für Ausweise (auch außer Haus) oder Bewerbungsfotos bis hin zum Erinnerungsfoto an unvergessliche Lebensereignisse wie Geburten, Einschulung, Schulabschlüsse oder Hochzeiten auch auf Video. Selbstverständlich auch vor Ort“ - mit Know-how, modernem technischem Equipment, Sachverstand und dem „richtigen Auge“ der Fachleute.

Als ganz neuen Service wird Foto Eich die Drohnen-Fotografie ins Portfolio nehmen, die eine besondere Perspektive bei Feiern ermöglicht. Auch an die gewerbliche Wirtschaft ist gedacht, beispielsweise an Unternehmen, die sich mit speziellen Aufnahmen ihrer Immobilien positionieren wollen.

Fast alles zum Mitnehmen

„Wir bedrucken oder besticken alles, was handlich ist“, erklärt Marcel Eich, wobei die Kunden ihn hierbei durchaus beim Wort nehmen können: Fotodruck bis A-0 und größer oder Leinwanddruck auf echtem Leinen – die Palette der individuellen Werbe- und Foto-Geschenkartikel ist reichhaltig und umfasst T-Shirts, Schürzen und Kissen, Tassen, Fußmatten, Schreibtischunterlagen, Baby-Lätzchen, Kuscheltiere, Wärmflaschen und vieles mehr - auch zur Sofort-Mitnahme, ohne Wartezeiten und ohne Drittanbieter. Individuell und stilvoll sind in Glas gelaserte Fotos, neuerdings auch in Schiefer.

Im hauseigenen Labor vor Ort werden wertvolle Erinnerungen mithilfe der Digitalisierung fachgerecht und zukunftsfest konserviert: Videokassetten, Super-8- oder Normal-8-Filme, Dias, Bilder, Negative oder Tonträger - alles in höchster professioneller Qualität.

Unsere Partner









zurück

weiter

Foto Eich – Foto Fachgeschäft und Foto-Studio

Vor dem Dreeser Tor 8-10

Rheinbach

Tel. 0 22 26/135 72