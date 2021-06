Veranstaltungsreihe : Rheinbach.Kultur.Sommer

Ein sommerlicher Musikgenuss unter schattigen Bäumen im Café Park Plätzchen im Freizeitpark im vergangenen Jahr: das große Ensemble der Tomburg Winds unter der Leitung von Adi Becker. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Kulturgenuss open air unter Bäumen im Café Park Plätzchen im Freizeitpark

An einem Sommertag unter großen schattigen Bäumen sitzen und open air Kulturveranstaltungen genießen – diesen perfekten Sommergenuss für alle Sinne erleben Gäste in der besonderen Atmosphäre des Café Park Plätzchen im Freizeitpark mit der Reihe „Rheinbach.Kultur.Sommer“. Möglich macht es das Netzwerks des Vereins „VPK –Viel Platz für Kultur“ aus ehemaligen Schülern, Freundinnen und Freunden des Vinzenz-Pallotti-Kollegs mit Künstlern, Autoren und Veranstaltern sowie dem Team des „Park Plätzchen Café im Freizeitpark“. So ist ein vielfältiges kulturelles Programm entstanden, das von der Slam-Poetry-Lesung über das Konzert im Liegen oder das Festival auf Bestellung bis hin zum öffentlichen Jedermann-Konzert reicht.

Schon seit einigen Jahren bietet das attraktive Café Park Plätzchen im Freizeitpark viel Platz für Entspannung und Erholung direkt vor der Haustür mit der Minigolf-Anlage und dem Biergarten unter schattigen Bäumen mitten im Grünen. Begleitet von einem Genuss-Angebot zwischen Pizza und Pommes sowie kühlen Erfrischungen und heißem Kaffee. Seit 2020 wird es in den Sommermonaten am Wochenende ergänzt durch ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen, auf einer großen Bühne mit professioneller Licht- und Ton-Technik. In Zusammenarbeit mit VPK wurden dabei schon Auftritte von den Tomburg Winds und Benoby sowie Deckenkonzerte mit Cynthia & friends und den H(e)artmanns erfolgreich durchgeführt.

Auch in diesem Jahr machen der Verein VPK und das Park Plätzchen wieder gemeinsame Sache, um das kulturelle Angebot an der Location im Freizeitpark unter dem Label „Rheinbach.Kultur.Sommer“ auszubauen. Attraktiv ist die Reihe nicht nur für die Gäste, die sich nach kulturellen Veranstaltungen in Präsenz und in der freien Natur sehnen. Auch die Künstlerinnen und Künstler sind nach vielen Monaten pandemiebedingter Zwangspause wieder froh, live vor Publikum aufzutreten. Für jeden ist was dabei:

• Konzerte – von Lokalrock bis internationaler Jazz, von der Klassikmatinee am Sonntag bis zum Punkrock am Freitagabend

• Lesungen – von Slam Poetry (Rheinhexenslam) bis szenische Inszenierung, von Heimatdichtern bis Literatur-Stars

• Regelmäßige Impro-Comedy mit den Frizzles aus Köln

• Secret Gig – die Katze im Sack – keiner weiß wer kommt... Ist es Helge Schneider oder Sibbeschuss?

• Silent Disco – im Einklang mit der Natur... Ein DJ legt auf und die Gäste entspannen unter den Bäumen in einer lauen Sommernacht mit der Musik direkt auf dem Ohr

• Deckenkonzerte – einfach hinlegen und sich von den Künstlern verzaubern lassen.

Der Eintritt ist frei – eine Anmeldung mit Mindestverzehr unter www.rheinbach-kultur-sommer.de erforderlich. Es gelten die jeweils aktuellen Schutzbestimmungen der Pandemie. sax

Park Plätzchen Café

im Freizeitpark

Münstereifeler Str. 69

Tel. 02226/89 59 259