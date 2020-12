Weihnachtsbeleuchtung : Stimmungsvolles Bild

Weihnachtsshopping in Rheinbach

Die besondere Weihnachtsbeleuchtung ist seit Jahrzehnten ein attraktives Alleinstellungsmerkmal in der Rheinbacher Innenstadt: Vom Beginn der Adventszeit bis über den Beginn des neuen Jahres betonen Lichterketten die giebelständigen Fachwerkhäuser und Geschäftsgebäude und sorgen so für ein außergewöhnlich stimmungsvolles Bild. Dafür engagieren sich Einzelhändler, Gewerbeverein, Bürger und Sponsoren alljährlich auch finanziell sehr stark. Schließlich geht es um „ihr Rheinbach“ mit einer lebendigen Innenstadt.

Über die typischen Lichtergirlanden an den Gebäuden hinaus haben viele Bürger, Einrichtungen und anliegende Einzelhändler auch insgesamt 80 Nordmanntannen individuell weihnachtlich geschmückt. Markante Gebäude wie der Wasemer Turm mit Neutor sind mit farbigen Strahlern besonders in Szene gesetzt. Stimmungsvoll-Vorweihnachtliches verzaubert die Besucher auch im Innenhof des Himmeroder Hofes. Dort steht nicht nur ein prächtiger Weihnachtsbaum. Besondere Blickfänge sind die bunten Lichtobjekte des Glasstudios Borowski, sämtlich aus mundgeblasenem Glas auch für den Außenbereich geeignet, die bei den Besuchern einfach für gute Laune sorgen. Im Shop des Glasmuseums können die phantasievoll gestalteten Lichtobjekte wie Froschkönig „Froggy“ oder der Hahn „Rooster“ auch bestellt werden.

All dies macht besonders Lust auf Einkaufen in Rheinbach in der Advents- und Weihnachtszeit. Als Einkaufsstadt ist Rheinbach in der Region bekannt für die große qualitätsvolle Vielfalt und Individualität des Angebots in den verschiedenen Segmenten. Bei allen gilt: In den zumeist Inhaber geführten Fachgeschäften werden individuelle und kompetente Beratung, persönlicher Service und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis großgeschrieben. sax