Raiffeisenbank Voreifel eG : Vermögensmanagement – Partner für individuelle Anlagekonzepte

Die Vermögensbetreuer der Raiffeisenbank Voreifel eG begleiten vermögende Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen bei der Erreichung ihrer Ziele

Vermögensstrukturen zu optimieren und in Zeiten volatiler, schnelllebiger Kapitalmärkte erfolgreiche Strategien zu entwickeln, ist eine große Herausforderung. Die Vermögensbetreuer im Vermögensmanagement bei der Raiffeisenbank Voreifel erstellen gemeinsam mit ihren Kunden individuelle Lösungen. Das Team besteht aus erfahrenen Spezialisten in den Bereichen Vermögensmanagement, Aktienanlagen und Stiftungsmanagement. Sie unterstützen Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen bei der Erreichung ihrer spezifischen Ziele – vor Ort, hier in unserer Region.

„Wir verstehen uns nicht als statische Vermögensverwalter. Wir sind aktive Vermögensmanager und unterstützen unsere Kunden messbar bei der Erreichung ihrer Ziele. Dabei ist es uns sehr wichtig, die ideale Balance zwischen Ertrag und Risiko individuell mit unseren Kunden abzustimmen“, betont der Bereichsleiter Mirko Staut. Die Volks- und Raiffeisenbanken sind eine bewährte Säule des deutschen Bankensystems. Vermögensbetreuung ist Vertrauenssache, dazu zählt nicht nur das Vertrauen in die Raiffeisenbank Voreifel, sondern auch das Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit. „Als Teil des Genossenschaftlichen Finanzverbunds können wir – im Sinne unserer Mitglieder und Kunden – alle Chancen der internationalen Finanzplätze nutzen und auf unsere Netzwerkpartner aus dem Verbund zugreifen“, so Staut weiter. Als Genossenschaftsbank ist die Raiffeisenbank Voreifel eG keinen anonymen Aktionären, sondern ausschließlich ihren Mitgliedern verpflichtet. Ihre Geschäftsaktivitäten und Entscheidungen basieren auf Werten wie Vertrauen, Transparenz, Verantwortung und Partnerschaftlichkeit. Die genossenschaftlichen Werte sind in dem Leitbild der Raiffeisenbank verankert: Gemeinsam. Einfach. Besser.