OBI : Werkzeug für jeden Heimwerker

Die kostenlose heyObi-App – der perfekte Begleiter im Alltag

Sie planen eine neue Terrasse, wollen eine Decke abhängen, eine neue Toilette installieren oder kämpfen mit einer wackelnden Türklinke? Doch anstatt den Handwerker oder einen Landschaftsarchitekten zu beauftragen, wollen Sie das Projekt in Eigenregie erledigen? Professionelle und individuelle Beratung gibt es entweder per SMS, am Telefon oder im Video-Chat von einem Obi-Experten-Team – und das kostenlos. So lassen sich die Projekte dort besprechen, wo sie entstehen und die Vor-Ort-Besuche von Handwerkern entfallen.