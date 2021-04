Dagernova Ahr Weinmanufaktur : 100 000 Euro für Gastronomen

Dagernova Ahr Weinmanufaktur übergibt Spende aus dem Verkauf des „LOCKDOWN“-Weines

Um die langjährigen Partner in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, hat die Dagernova Ahr Weinmanufaktur einen Wein namens „LOCKDOWN“ auf den Markt gebracht. Von jeder verkauften Flasche spenden die Ahr-Winzer je einen Euro an die Gastronomiebetriebe. Insgesamt konnte so eine Spendensumme in Höhe von 100 000 Euro erreicht werden, die nun anteilmäßig in Form eines Wertgutscheins an die Gastronomen überreicht wird.