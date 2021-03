Dagernova Ahr Weinmanufaktur : Aller guten Dinge sind drei

Die neue Sonderabfüllung SELBSTTEST steht in den Startlöchern

Zur Vermeidung von falsch-positiven Ergebnissen, empfehlen die Kellermeister eine wöchentliche Wiederholung des Tests. Der SELBSTTEST Wein ist im Online-Shop unter www.dagernova.de , sowie in den Vinotheken der Dagernova Weinmanufaktur in Dernau und Bad Neuenahr erhältlich. Vom 19. März bis zum 5. April bietet die Dagernova Weinmanufaktur zudem deutschlandweit eine versandkostenfreie Lieferung ab sechs Flaschen an.

„Nach den erfolgreichen Sonderfüllungen IMPFSTOFF und LOCKDOWN haben wir auch aufgrund der hohen Nachfrage unserer Kunden und Händler überlegt, wie wir das Trio komplettieren können, denn bekanntlich sind alle guten Dinge Drei. Mit dem LOCKDOWN konnten wir mit der Spende von einem Euro pro Flasche einen Betrag in Höhe von 100 000 Euro generieren, die in Kürze anteilmäßig an unsere regionalen Gastronomiepartner übergeben werden. Passend zum Verkaufsstart der Covid-19 Selbsttest, bringen wir nun unseren Dagernova-SELBSTTEST auf den Markt und hoffen, vielen Leuten in diesen schwierigen Zeiten wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht zu bringen“, erklärt Dominik Hübinger, Vorstandsvorsitzender der Dagernova Ahr Weinmanufaktur.