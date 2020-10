Vulkanregion Laacher See : Bahnerlebnis und Nostalgie

Bahnvergnügen vom Rhein in die Eifel mit dem Vulkan-Expreß, einer historischen Schmalspurbahn

Müde von seiner Wanderung durch die Wolfsschlucht überlegt Laachus, wie er am bequemsten zum Rodder Maar gelangt, um dort den Silberreiher zu fragen, warum er schwimmen kann. „Ich könnte mit der Brohltalbahn fahren“, freut sich Laachus über seine gute Idee und hat es nun sehr eilig, zum Bahnhof nach Brohl zu gelangen. Am Gleis steht schon der Vulkan-Expreß und Laachus nimmt aufgeregt in einem der historischen Waggons Platz. Was dann geschieht, hätte er sich nicht träumen lassen…