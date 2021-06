Maibachfarm : Bio-Weine mit Blick ins idyllische Maibachtal

Weingut Maibachfarm eröffnet Straußwirtschaft

Die Inzidenzen sinken, die Temperaturen steigen – und mit ihnen die Lust, das Leben draußen an der frischen Luft wieder in vollen Zügen genießen zu können. Am besten bei einem schön gekühlten Glas Bio-Wein in malerischer Naturidylle. Da trifft es sich gut, dass die Maibachfarm ihre beliebte Straußwirtschaft am 3. Juli eröffnet.