Meister-Rat : Das gewünschte Ergebnis

Die Mannschaft des Malerbetriebs Reinert aus Bad Neuenahr bietet einen umfassenden Komplett-Service an. Foto: Malerbetrieb Reinert

Seit mehr als 20 Jahren hat die Zufriedenheit der Kunden für den Malerbetrieb Reinert die höchste Priorität. Ein gutes Dutzend gut ausgebildete und fachlich kompetente Mitarbeiter kümmern sich seit der Firmengründung 1999 um die Verschönerung von Haus und Heim sowie um das Ausbessern und Reparieren vieler Schäden im Innen- und Außenbereich. Und das auch sehr kurzfristig, denn lange Wartezeiten gibt es beim Malerbetrieb Reinert nicht. „Ein Anruf genügt, und schon kommen wir vorbei“, verspricht Malermeister Dietmar Reinert.

Dabei ist die gemeinsame Planung eines Projektes mit dem Kunden besonders wichtig. Von Anfang an wird in einem ausführlichen Gespräch am Ort des Geschehens nicht nur geklärt, was genau getan werden muss und welche Wünsche der Auftraggeber hat. Auch die voraussichtliche Dauer und die Kosten des Vorhabens werden besprochen. Das Spektrum des renommierten Handwerksunternehmens reicht dabei von Wand und Decke über Fenster und Türen bis hin zum Trockenausbau oder Fassadenschutz. Zu den Spezialitäten gehören zudem das fachgerechte Verlegung von Vinyl, Kautschuk, Parkett oder Teppichboden, wobei aktuell die angesagten Vinyl-Designböden bei den Kunden besonders beliebt sind. Zeichnen die sich doch nicht nur durch extreme Strapazierfähigkeit aus, sondern sind auch noch optisch eine Augenweide. Ob Holzoptik, Stein- oder Farbdekor – hier gibt es für fast jeden Geschmack die richtige Lösung.

Ohnehin weiß auch Malermeister Daniel Josten, dass sich die Einstellung der Kunden gewandelt hat. „Die Geiz-ist-geil-Mentalität ist passé, heute wird wieder besonderer Wert auf Qualität gelegt, denn schließlich will man lange Freude haben an dem Werk.“ Damit alles glatt läuft, bietet der Malerbetrieb Reinert übrigens auch einen umfassenden Komplettservice an und kümmert sich in Kooperation mit den Kollegen vom Meister-Rat auch um die Koordination der anderen Gewerke, die für Sanierung, Renovierung oder Neubau benötigt werden.

Wem Lärm und Staub, die mit einer Innenrenovierung meist verbunden sind, ein Graus sind, dem wird mit dem „Urlaubsservice“ geholfen. Der Malerbetrieb Reinert übernimmt die Arbeit auch dann, wenn der Kunde Urlaub macht und verhilft so der Wohnung zu neuem Glanz, während man selbst in den Bergen wandert oder am Meer entspannt. Natürlich gilt das auch für Geschäftsräume aller Art, die in den Betriebsferien wieder auf Vordermann gebracht werden. Sehr gerne nutzen auch Senioren dieses Angebot, denn der Malerbetrieb Reinert nimmt ihnen alle lästigen Arbeiten ab – vom Abhängen und Wiederaufhängen der Bilder an der Wand über das Abdecken oder Umstellen der Möbel bis zur blitzsauberen Endreinigung nach getaner Arbeit. Bei allen Arbeiten ist der Malerbetrieb Reinert immer am Puls der Zeit und weiß um die aktuellen Wohntrends und die modernste Technik. „Denn unser Ziel ist es, dass unsere Kunden genau das Ergebnis bekommen, das sie sich wünschen“, sagt Malermeister Dietmar Reinert. jov

Malerbetrieb Reinert

