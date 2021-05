WasserSteinGarten Heinemann : Der Garten als Freizeit- und Urlaubs-Paradies

Die Sinziger Teichprofis vom WasserSteinGarten Heinemann bringen mit pflegeleichten Teichen, schönen Wasserspielen und allwettertauglichen Gartenmöbeln genau die Zutaten ins Spiel, die man für eine Garten-Oase braucht. Foto: Heinemann/Oase

Schwimmen im eigenen Teich oder Bio-Pool ist ein himmlisches Vergnügen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Urlaub im eigenen Garten ist ein Trend, der nicht erst durch die Corona-Krise aufgekommen ist. Immer mehr Menschen versuchen ihren Lebensstil zu entschleunigen und bewusst das tägliche Leben mit mehr Lebensqualität zu gestalten. Die Sinziger Teichprofis vom WasserSteinGarten Heinemann bringen mit pflegeleichten Teichen, schönen Wasserspielen und allwettertauglichen Gartenmöbeln genau die Zutaten ins Spiel, die man für eine Garten-Oase braucht.

Es gibt im Sommer kaum etwas Schöneres, als sich im eigenen Teich erfrischen zu können. Dies ist in kleineren „Erfrischungsteichen“ ebenso möglich, wie in größeren Schwimmteichen, berichtet uns der Inhaber Dirk Heinemann. An die Gartengröße angepasst, können die Teichprofis Bade- oder Erfrischungsteiche in fast allen Größen planen und bauen.

Ohne Chemikalien oder Chlor macht das Schwimmen am meisten Freude. Keine roten Augen oder trockene Haut. Die dauerhafte Pflegeleichtigkeit wird für den Kunden durch eine Klarwasser-Garantie sichergestellt. Die Teichbesitzer haben maximal fünf bis sechs Stunden Arbeit pro Jahr. Dieser wirklich sehr geringe Aufwand wird durch selbstreinigende Profi-Filtertechnik und durch optimale Planung erreicht. Seit über 15 Jahren hat sich diese Profi-Technik mittlerweile bewährt und ist gleichermaßen für Schwimmteiche wie auch für Fisch- und Koi-Teiche geeignet. Auch bei Sanierungen von Teichen kann die selbstreinigende Filtertechnik eingesetzt werden, so dass z.B. ältere Kunden den Pflegeaufwand extrem reduzieren können. Eine Teichanlage mit bequemen Allwettermöbeln auf der Teichterrasse ist ein idealer Ruhepunkt zum Entspannen und alle Gartenbesitzer die nicht schwimmen möchten, können sich stattdessen an munteren Teichfischen oder Amphibien erfreuen, die sich im Teich tummeln.

Im 5000 m² großen Mustergarten des Sinziger Traditionsunternehmens können sich Interessierte zahlreiche Musterteiche und unterschiedlichste Teichfiltertechnik in Betrieb ansehen. Für jede Teichgröße und jeden Teich gibt es passende Lösungen. Wasserpflanzen, Seerosen, Teichfische aller Art und original Japan-Koi in jeder Größe runden das Sortiment ab. Die Auswahl speziell für den Wassergarten ist regional unübertroffen.

Alle notwendigen Teichbaumaterialien sind ebenso im Sortiment, wie über 100 verschiedene Brunnen und Wasserspiele, die das lebendige Element Wasser auch in den heimischen Garten bringen können. Im Mustergarten plätschert es an jeder Ecke und überall ist etwas Neues zu entdecken. Zusätzlich wird eine große Auswahl an allwettertauglichen Gartenmöbeln präsentiert.

Die verschiedenen Gartenmöbelgruppen laden zum Probesitzen ein. Alle Hularo-Möbel haben 10 Jahre Garantie und können ganzjährig im Garten verbleiben, ohne im Winter weggeräumt werden zu müssen. Das Firmengelände ist weitläufig und es fällt leicht, ausreichend Abstand zu halten. Unter Einhaltung geltender Corona-Regeln ist ein Besuch zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Für persönliche Beratungen oder Teichplanungen sollte vorab ein verbindlicher Termin vereinbart werden.

Unsere Partner









zurück

weiter

WasserSteinGarten

Heinemann

Grüner Weg 38

53489 Sinzig

Tel. 02642/41045