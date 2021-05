Augustinum : Der richtige Alterswohnsitz

Das Augustinum hilft, die beste Lösung zu finden

Wann eine Interessentin oder ein Interessent zur Bewohnerin oder zum Bewohner wird, hängt nicht am Einzugsdatum, sagt Hillesheim: „Viele entscheiden sich für das Augustinum, wenn sie sich mit dem Konzept befassen.“ Vor einem Einzug stehen Besuche und Gespräche an, auch ein Probewohnen kann hilfreich sein, um herauszufinden, ob man sich im Augustinum wohlfühlt.

Doch jeder kann selbst entscheiden, wie viel Gemeinschaft er zulassen möchte. „Zudem bieten wir ein hohes Maß an Sicherheit: Hier ist immer jemand da, der sich kümmert – auch im Pflegefall“, sagt Hillesheim. Ein Konzept, das überzeugt: Seit mittlerweile 50 Jahren entscheiden sich Menschen für das Augustinum Bad Neuenahr. Direktorin Hillesheim rät dazu, die Entscheidung, wie man im Ruhestand leben möchte, nicht zu lang hinauszuzögern. „Man sollte sich zu einem Zeitpunkt entscheiden, an dem man die Vorzüge des Augustinum noch genießen kann.“ So finden Bewohnerinnen und Bewohner hier neue Freund*innen, können ihren Interessen nachgehen und vielleicht auch ein neues Steckenpferd entdeckten. So wird aus der neuen Wohnung ein Zuhause.