Schreinerei Nelles : Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Schreinerei Nelles in Ahrweiler erweitert Werkstatt. Nächste Generation steht in den Startlöchern

Die Erfolgsgeschichte der Schreinerei Nelles in Bad Neuenahr-Ahrweiler geht unaufhaltsam weiter. Der renommierte Produzent von feinen Möbeln und exklusivem Innenausbau ist derzeit dabei, seine Werkstatt deutlich zu erweitern, womit künftig auf 1800 Quadratmetern individuelle Möbel in traditioneller Handarbeit im Zusammenspiel mit modernster Technik und innovativen Maschinen angefertigt werden können. „Damit sind wir optimal für die Zukunft aufgestellt“, glaubt Schreinermeister Thomas Nelles, „zumal auch unser neuer Ausstellungsraum von den Kunden hervorragend angenommen wird.“

Doch damit nicht genug, wird schon der nächste Schritt in der Firmenhistorie eingeläutet, denn die beiden Söhne von Firmenchef Thomas Nelles und seiner Frau Nicole stehen bereits in den Startlöchern, um Verantwortung im Betrieb zu übernehmen. Der älteste Sohn Janik Nelles steht kurz vor seiner Meisterprüfung und soll im Herbst kommenden Jahres frisches Blut in die Firmenleitung bringen. Und auch der jüngere Sohn Niklas Nelles, der erst kürzlich seine Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk abgelegt hat, soll schon bald in die Firma eintreten.