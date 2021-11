Sängerhof : Die ganze Pracht der stimmungsvollen Jahreszeit

Winter-Advents-Weihnachts-Markt im Sängerhof

Bereits seit Herbstbeginn ist der renommierte Markt im Sängerhof der Anziehungspunkt für alle, die ihr Zuhause oder die Räume ihres Unternehmens stimmungsvoll gestalten möchten. Seither hat das kreative Team das umfassende Angebot an geschmackvollen wertigen Dekorationen und Wohnambiente stetig erweitert und modifiziert. Jetzt geht es mit schnellen Schritten auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Davon zeugt die große Adventsausstellung in der großen offenen Halle.

Unter den vielen Highlights besonders herausragend: handgefertigte Adventskränze und Gestecke, individuell gefertigt vom hauseigenen Floristen-Team. Die Auswahl ist riesig und lässt keine Wünsche offen. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Und auch all diejenigen, die sich etwa aus Familientradition alljährlich den Adventskranz selbst gestalten, finden im Sängerhof alles, was sie dafür brauchen.

Auch hier legt das Team um Familie Ley besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität: das Tannengrün kommt aus der Nachbargemeinde Grafschaft, ebenso ohne weite Wege wie die Weihnachtsbäume. Die ersten mit Ballen gibt es bereits jetzt. Der große Weihnachtsbaum-Verkauf startet am 25. November auf dem Vorplatz des Sängerhofs.

Besonders umfassend ist die Auswahl bei der stimmungsvollen Beleuchtung, die auch LED-Beleuchtung und stilvolle Lichtobjekte für die Wohnraumgestaltung einschließt. In besonderes Licht tauchen auch Kerzen jeden Raum. In diesem Segment hält der Sängerhof eine große Auswahl und Vielfalt bereit, die in der gesamten Region ihresgleichen sucht.