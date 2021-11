Freizeittipp : Die Uferlichter sollen im Winter leuchten

Die Uferlichter in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden in diesem Winter leuchten. Foto: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/Dominik Ketz

Kunsthandwerk- und Gastronomiestände bis Ende Januar im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler

Sie sollen die dunkle Jahreszeit erhellen: Ab dem zweiten Advent werden die Uferlichter wieder rund um den Kurpark und das Ahrufer in Bad Neuenahr leuchten. Der Uferlichter Kultur e. V. und die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH arbeiten gemeinsam daran, das Event im Herzen des Kurviertels in diesem Jahr umzusetzen. Und die Lichter werden dieses Mal deutlich länger leuchten als in den Jahren zuvor.