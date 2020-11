Dagernova Ahr Weinmanufaktur : Die Weinprobe für zu Hause

Online-Shop der Dagernova Ahr Weinmanufaktur rund um die Uhr geöffnet

Wenn die Kunden nicht zur Weinprobe kommen können, kommt der Ahrwein eben direkt zu den Kunden. Die Dagernova Ahr Weinmanufaktur reagiert auf die mit der Corona-Pandemie verbundenen Beschränkungen und forciert deshalb den Online-Versand. So bietet die Weinmanufaktur von der Ahr in ihrem Online-Shop eine Weinprobe für zu Hause an, ein Probierpaket mit ausgesuchten edlen Tropfen – zum Kennenlernpreis von 49,90 Euro. Enthalten sind darin jeweils eine Flasche Dagernova Weißer Sekt, Dagernova Rivaner, Dagernova Spätburgunder Rosé halbtrocken, Dagernova Portugieser trocken, Handschrift Spätburgunder halbtrocken und Kultwein Spätburgunder RS.