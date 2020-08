Ahr-Thermen : Ein Urlaubstag vor der Haustür

Entspannen und genießen in den Ahr-Thermen in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Urlaub gebucht und nun wegen Corona zuhause gestrandet? Für viele heißt es nun, die Heimat und ihre Möglichkeiten neu zu erkunden. Zum Beispiel bietet ein Ausflug an die Ahr viel Abwechslungsreiches an Bewegung, Natur, Genuss, Sehenswertes, aber natürlich auch Gesundheit und Entspannung. Mitten im Kurviertel von Bad Neuenahr kann man das „Blaue Dach“ der Ahr-Thermen schon von weitem erkennen.

Aber Entspannung trotz Corona-Auflagen? Keine Sorge, kein Gast muss mit Maske schwimmen. Wie überall gelten natürlich die bekannten Abstandsregelungen sowohl an Land und im Wasser. Und allein das schafft schon eine gewisse Entspannung. Wer kennt es nicht, dass man die Wasserspritzer des anderen abbekommt. Durch Corona kommt man sich daher fast vor wie in einem eigenen privaten Wellness-Tempel. Denn aufgrund der aktuellen Coronavorschriften darf nur eine bestimmte Anzahl von Gästen gleichzeitig das Bad und die Saunalandschaft besuchen. Und das hat für die Gäste auch Vorteile: Viel Ruhe und viel Platz.

Geöffnet haben die Ahr-Thermen derzeit von 9 Uhr bis 20 Uhr, die Saunalandschaft von 13 Uhr bis 20 Uhr. Die maximale Aufenthaltsdauer im Bad beträgt vier Stunden, die kürzeste zwei Stunden. Es kann also auch mal zu Wartezeiten kommen, das aber eher an den Wochenenden. Eine Vorreservierung oder Onlinebuchung ist nicht nötig. Aufgrund der Aerosolbildung bei den Sprudeln in den Becken und in den Whirlpools wurden diese zur Sicherheit noch abgeschaltet. Alle Duschen und Toiletten sind aber in Betrieb und können benutzt werden.