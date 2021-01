Vulkanregion Laacher See : Eine sagenhafte Entdeckung

Vulkanregion Laacher See

Ein schwimmender Stein reist durch die Vulkanregion Laacher See – Station 8: Wasser, Wandern, Wellness

Nachdem Laachus und seine Begleiterin Tuffany aus Weibern den in der Sonne funkelnden Riedener Waldsee erreicht haben, nehmen sie ein ausgiebiges Bad. Tuffany bleibt dabei in der Nähe des Ufers – sie kann nämlich nicht schwimmen und geht leicht unter. Laachus schwimmt sogar bis zur Badeinsel und amüsiert sich über einige Kinder, die ein Gummiboot zu Wasser lassen. Auf der Liegewiese lassen sie sich trocknen. „Es ist wunderschön an diesem See“, stammelt er, „aber jetzt muss ich weiter und endlich herausfinden, wo ich herkomme und warum ich schwimmen kann…“