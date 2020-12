Vulkanregion Laacher See : Faszination Tuffstein

Vulkanregion Laacher See

Laachus nimmt seine Gäste mit durch die sagenhafte Vulkanregion Laacher See. Foto: Vulkanregion Laacher See

Ein schwimmender Stein geht auf Reise durch die sagenhafte Vulkanregion Laacher See – Station 7

Von der Burg Olbrück aus marschiert Laachus nach Weibern ins Tuffsteinzentrum. Schon im Ortskern findet er viele beeindruckende Steinmetzarbeiten. „Hier bin ich richtig“, denkt Laachus, „wer so tolle Gebäude aus Steinen baut, weiß alles über sie.“ Laachus kann sich nicht sattsehen an den Häusern mit den hellen Gemäuern. Sein Blick wandert die Häuserwände empor, wodurch er einen Stein auf dem Weg übersieht und stolpert. „Auauauau…“, jammert Laachus, als er hinfällt. „Oje“, hört er eine besorgte Stimme. „Es tut mir leid, ich habe mich hier nur kurz ausgeruht. Geht es dir gut?“ Laachus antwortet: „Ja alles in Ordnung. Wer bist du?“ – „Ich bin Tuffany…“