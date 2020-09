HARIBO : Goldbären und mehr zum Mitnehmen

HARIBO versüßt Shopping-Erlebnis im Raum Koblenz. Neue Verkaufsstelle im Gewerbepark Mülheim-Kärlich

Auf 600 Quadratmetern Verkaufsfläche finden HARIBO-Fans eine riesige Produktauswahl, die es sonst nur im HARIBO Online-Shop oder in den übrigen HARIBO-Shops und Fabrikverkäufen gibt: Von Leckereien aus dem nationalen wie internationalen Sortiment über diverse Merchandise-Artikel wie Plüsch-Goldbären bis hin zu tollen Aktionsangeboten. „Wir sind sehr stolz, dass wir einen weiteren HARIBO-Shop in einer solchen Top-Lage eröffnen können. Der Gewerbepark ist ein attraktiver Standort mit einem sehr guten Branchenmix für Jung und Alt. Es gibt kostenfreie Parkplätze und eine günstige Verkehrsanbindung. Ein perfekter Standort für eine HARIBO-Verkaufsstelle“, sagt Sarah Brächter, die für die HARIBO-Verkaufsstellen verantwortlich ist.

Der neue Shop in Mülheim-Kärlich ist die achte HARIBO-Verkaufsstelle in Deutschland. Bisher bietet das Unternehmen seinen Fans neben den Fabrikverkäufen an den fünf Produktionsstandorten Bonn/Bad Godesberg, Grafschaft, Neuss, Solingen und Wilkau-Haßlau, bereits mit dem HARIBO Store in der Bonner Innenstadt und dem HARIBO Outlet-Store Montabaur fröhlich-bunte Einkaufserlebnisse.