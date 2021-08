Wershofen Gartenbau : „Grünfüralle“ – Es geht weiter im Ahrtal

Ein Gastbeitrag der Wershofen Gartenbau GmbH & Co. KG aus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Unser Gartenunternehmen in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es in der Flutnacht wie so viele getroffen. Gewächshäuser wurden zerstört und weitere Gebäude, Lager und Wohnhäuser wurden überflutet. Maschinen und Geräte sind zum großen Teil unbrauchbar- Das sind die Bilder die man im Ahrtal aktuell zu genüge kennt. Die Schäden sind enorm und in weiten Teilen noch nicht begreifbar. Trotz all dem materiellen Schaden sind wir dankbar. Dankbar dafür, dass unsere Familie und Mitarbeiter und deren Familien unversehrt geblieben sind! Aber wir fühlen auch mit den Menschen, die Angehörige oder ihre Existenz verloren haben. Materielles lässt sich ersetzen.