Meister-Rat e.V. : Handwerk aus einer Hand

Der Meister-Rat ist ein Zusammenschluss von kompetenten Handwerkern aus dem Kreis Ahrweiler

Die Nachfrage nach Komplettangeboten aus einer Hand im Bereich Bauen und Wohnen nimmt ständig zu. Eine Gruppe von kompetenten Handwerksmeistern aus dem Kreis Ahrweiler hat schon vor vielen Jahren diese Entwicklung vorweggenommen und sich zu einem vielseitigen Kompetenzteam zusammengeschlossen: Seit mehr als 20 Jahren gibt es den „Meister-Rat“, der sich aus neun renommierten Handwerksbetrieben unterschiedlicher Sparten zusammensetzt und so in der Lage ist, seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Angebot an handwerklichen Dienstleistungen anzubieten. Die jahrzehntelange Erfahrung der Experten in den Bereichen Planung, Rohbau, Innenausbau und Wohnraumgestaltung kommen voll und ganz den Kunden zugute.