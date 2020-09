Schloss Burgbrohl : Heiraten und feiern, tagen und arbeiten

Das Schloss Burgbrohl bietet den perfekten Rahmen für Genussmomente, Tagungen, Hochzeiten oder andere Feierlichkeiten

#SchlossZeit: Genussmomente erleben: entspannen und wohlfühlen. Eine kleine Auszeit in der Heimat: Auf den Traumpfaden der Vulkanregion die Heimat erkunden und auf der weitläufigen Panoramaterrasse des Schlosses Burgbrohl entspannen. Erstklassige saisonale Küche und regionale Weine erwarten Einheimische und Gäste je nach Witterung in der gemütlichen Schloss Schenke oder im Restaurant mit Wintergarten. Inmitten barocker Architektur verwöhnen wir, als Gastgeber aus Leidenschaft, mit modernem Komfort und vielfältigen Genussmomenten. Körper und Geist zu regenerieren, gehört auch dazu. In einer kleinen Auszeit vor der Haustür die Seele baumeln zu lassen ist im Castellum SPA möglich. Erholungssuchende freuen sich im Wellnessbereich des Vier-Sterne-Schlosshotels auf wohltuend-entspannende Rückzugsorte: eine Außensauna mit Dachterrasse, eine Infrarotkabine, Sauna und Beauty-Studio. Einmal in einem Schloss zu übernachten und sich als Schlossherr zu fühlen, muss kein Traum bleiben. Umgeben von historischem Gemäuer den Tag ausklingen zu lassen und im modern-hellen Interieur eine traumhafte Nacht zu erleben, ist direkt vor der Haustür im Schloss Burgbrohl möglich.