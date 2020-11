Parkett Minwegen : Hochwertige Fußböden aus Holz

Parkettlegermeister Ralf Minwegen (rechts) hat Verstärkung bekommen von seinem Sohn Philip Minwegen, frischgebackener Meister im Parkettlegerhandwerk. Foto: privat

Rundum-Service: Parkett Minwegen in Hönnigen-Liers an der Ahr

Ein Parkettboden bringt Behaglichkeit in die eigenen vier Wände und sorgt dank natürlicher Werkstoffe und vorbildlicher Nachhaltigkeit sogar noch für ein gutes Umweltgewissen. Dabei strahlt die geschmackvolle Erscheinung von Holzböden optisch eine angenehme Wärme aus und setzt den Gestaltungsmöglichkeiten des Hausbesitzers fast keine Grenzen. Allerdings sollte man bei einem solch bedeutenden Vorhaben unbedingt die Dienste eines erfahrenen Fachmanns hinzuziehen, damit das Ergebnis überzeugt und die Möglichkeiten optimal ausgenutzt werden.

Eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich ist das angesehene Familienunternehmen Parkett Minwegen in Hönningen. Parkettlegermeister Ralf Minwegen ist nämlich nicht nur ein ausgewiesener Experte in seinem Fach. Er legt auch höchsten Wert darauf, seinen Kunden mit Rat und Tat bei all ihren Wünschen und Träumen zur Seite zu stehen. Schließlich gilt es, unter unzähligen Holzarten und -oberflächen in Verbindung mit einer Vielzahl von Verlegearten die richtige Kombination für das Projekt zu finden. So stehen in den freundlichen und modernen Ausstellungsräumen in der Herrenwiese 13 in Liers mehr als 100 Muster aus Parkettarten, Holzarten, Formaten und Oberflächen zur Auswahl – Beratung nur nach telefonischer Voranmeldung.

Schließlich ist es ein Unterschied, ob ein belastbarer Sportboden, eine solide Massivholzdiele oder ein filigraner Intarsien-Stab-Parkettboden für gehobene Ansprüche auf der Wunschliste steht. Deshalb ist es Minwegens oberstes Prinzip, zuallererst vor Ort die Räume in Augenschein zu nehmen, um mit dem Bauherrn gemeinsam zu überlegen, was machbar und was sinnvoll ist. Denn von der Beratung über den Verkauf bis hin zur Verlegung bietet der Handwerksbetrieb Parkett Minwegen stets einen auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden abgestimmten Rundum-Service.

„Mit unserem Angebot haben wir schon viele Kundenwünsche erfüllt – Qualität und Zuverlässigkeit stehen bei uns an oberster Stelle.“Der gute Ruf des Familienunternehmens, in dem auch der 23-jährige Sohn Philip Minwegen als frischgebackener Meister im Parkettlegerhandwerk langsam in die Verantwortung hineinwächst, hat sich mittlerweile schon weit herumgesprochen. So führte einer der denkwürdigsten Aufträge in die VIP-Lounge der Allianz-Arena des FC Bayern München. Die Ehrengäste des Triple-Siegers können sich seither auf edlem Parkettboden von Minwegen wohlfühlen. Zu den Spezialitäten des Betriebes, der auch Mitglied des „Meister Rates“ ist, zählt auch die Restaurierung alter Parkett- und Dielenböden sowie alter Holztreppen. „Gerade historische Hölzer sollten behandelt werden wie ein teurer Schatz“, so Minwegen. So war er in der Burg Kirspenich oder im Gut Hospelt aktiv. Und das wie immer: schnell, sauber und absolut professionell. jov

